XV de France : Galthié reçoit un texto spécial avant les All Blacks !

A quelques heures du choc contre les All Blacks, Thomas Coville a évoqué son grand ami, un certain Fabien Galthié. Le skipper est revenu sur leur rencontre, et révèle également un échange de messages avec le sélectionneur du XV de France qui se lance dans un énorme défi, à savoir devenir champion du monde.

C'est le grand jour. Ce vendredi, le XV de France lance sa Coupe du monde avec le choc contre les All Blacks. Un match déjà très attendu puisque les Bleus font parties des grands favoris pour devenir champions du monde, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du rugby français. Et c'est Fabien Galthié qui sera chargé de mener à bien cette quête. Le sélectionneur a d'ailleurs reçu un beau message de son grand ami, le skipper Thomas Coville.

«Je l’ai eu par texto» : Coville motive Galthié

« Je l’ai eu par texto. Ils savent jouer tous les rugbys. Je suis inconditionnel avec lui... (il réfléchit) Je serai là quoi qu’il arrive. Je n'ai pas besoin de savoir avant pour être déjà heureux et dans la conscience que je vais vivre grâce à lui, grâce à eux, un moment qui va marquer mon histoire personnelle. Comme il l'a fait, j’ai chaque fois envie de le prendre dans mes bras et lui dire merci », raconte-t-il dans des propos accordés à RMC Sport , avant d'évoquer plus en détails sa relation avec Fabien Galthié.

«Je dois être dans les premiers qui vont à Marcoussis»