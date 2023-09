Un XV de France historique, Galthié calme tout le monde

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vendredi soir, pour son entrée en lice à la Coupe du monde, le XV de France a réussi la performance de dominer les All Blacks dans un Stade de France acquis à sa cause. Une victoire historique pour les Bleus puisque les Néo-Zélandais n'avaient jamais perdu un match en phase de groupes d'un Mondial. Mais Fabien Galthié refuse toutefois de parler d'exploit.

Pour lancer sa Coupe du monde, le XV de France ne pouvait rêver mieux. Les hommes de Fabien Galthié ont effectivement dominé les All Blacks (27-13) et se placent idéalement pour terminer premier du groupe A. Cette victoire est d'ailleurs historique puisque c'est la première fois que la Nouvelle-Zélande perd un match de poules dans une Coupe du monde. Malgré, le sélectionneur des Bleus refuse de s'enflammer et estime que ce n'est pas un exploit.

XV de France : Encore un coup dur pour Galthié https://t.co/LPkwT7BKzY pic.twitter.com/7GVDySAj01 — le10sport (@le10sport) September 9, 2023

«Ce n'est pas un exploit»

« Les All Blacks se sont présentés avec 31 victoires consécutives en phase de poules. Ils ont perdu contre nous, ce soir, en France. Ce n'est pas un exploit mais on a coché cette case, et c'était très important. On voulait accrocher cette victoire de prestige », assure Fabien Galthié en conférence de presse, après avoir évoqué le début de match raté du XV de France.

«On n'a pas contrôlé le jeu en première période»