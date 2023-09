XV de France : Encore un coup dur pour Galthié

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré la très belle victoire du XV de France face aux All Blacks vendredi soir (27-13), Fabien Galthié est une nouvelle fois confronté à une blessure. Dès la 12e minute, Julien Marchand a effectivement du quitter ses coéquipiers. Après le match, le sélectionneur des Bleus a d'ailleurs donné des nouvelles de son talonneur, qui souffre d'une déchirure musculaire.

La fête aurait pu être totale. En effet, dans un stade de France acquis à sa cause, le XV de France s'est offert le scalp des All Blacks (27-13) en match d'ouverture de la Coupe du monde. Cependant, les Bleus ont perdu un nouveau joueur après Romain Ntamack et Paul Willemse, forfaits pour toute la compétition, ainsi que Cyril Baille et Anthony Jelonch, absents pour le début du Mondial. En effet, Julien Marchand a quitté ses partenaires après seulement 12 minutes de jeu. Après le match, Fabien Galthié a donné des nouvelles de son talonneur.

Déchirure musculaire pour Marchand

« Il souffre d'une déchirure sur une hyperextension, je viens de voir le ralenti et on voit bien le mouvement. Mais je ne peux pas en dire plus pour le moment. C'est un problème musculaire à l'ischio-jambier, clairement », a confié le sélectionneur au micro de TF1 avant d'en rajouter une couche en conférence de presse : « On l'a peut-être perdu quelques jours, je dis bien quelques jours. Quand un joueur se blesse, on n'est jamais content . »

«On espère que ce ne sera pas trop grave pour Julien»