Cette légende lance un avertissement au XV de France

Jean de Teyssière

L'entrée en lice de l'Irlande lors de la Coupe du monde de rugby s'est passée comme prévu. Face à la Roumanie, qui a fait sensation en inscrivant le premier essai du match au bout de la 3ème minute, les Irlandais ont déroulé et remporté leur premier match sur le score fleuve de 82-8. De retour de blessure après six mois d'absence, le capitaine d'un des favoris au titre final, Johnny Sexton, est revenu sur la rencontre et fait preuve d'un état d'esprit de guerrier, dont devront se méfier les hommes de Fabien Galthié.

L'Irlande, première nation mondiale, fait office de favori en cette 10ème édition de la Coupe du monde de rugby. Les Irlandais peuvent en plus compter sur le retour de leur capitaine et légende : Johnny Sexton. Les Bleus se souviennent d'ailleurs de leur dernière confrontation avec les Irlandais le 11 février lors du Tournoi des 6 Nations, subissant un revers (32-19) lançant l'Irlande vers le gain du tournoi, et mettant fin à l'époque à une série folle de 14 victoires de suite.

« J’avais certainement besoin d’un match pour me tester »

L'homme fort des Irlandais lors de la large victoire face à la Roumanie (82-8) à Bordeaux, Johnny Sexton, était de retour sur les terrains après six mois d'absence causée par une blessure aux adducteurs. Dans des propos rapportés par Rugbyrama , celui qui a marqué 29 points samedi évoque son retour : « Je suis ravi d’être de retour. Je ne m’attendais pas à des conditions pareilles. Il faisait extrêmement chaud. Nous avons fait pas mal de bonnes choses mais il y a beaucoup de choses à améliorer au niveau individuel et collectif. Un gros défi nous attend la semaine prochaine. Ça ne compte pas de s’être seulement bien entrainé pour performer lors d'un match de haut niveau. J’avais certainement besoin d’un match pour me tester. J’étais confiance avec certaines choses, moins avec d'autres. Nous allons examiner le match. »

« Quand on joue au rugby, il faut être prêt à se blesser »