Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur Irlande - Roumanie

La Coupe du monde de rugby est lancée et elle ne va pas s'arrêter de si tôt. En effet, la compétition continue ce samedi avec, notamment, le match qui opposera l'Irlande à la Roumanie. Premiers du classement World Rugby, les Irlandais sont forcément très attendus.

Quatre matchs sont programmés pour cette même journée du 9 septembre. Au lendemain de l'entrée en lice du XV de France et de la Nouvelle-Zélande, c'est un autre favori au trophée Webb Ellis qui débute son parcours. Meilleure nation mondiale, l'Irlande d'Andy Farrell est attendue au tournant, elle qui n'a encore jamais atteint les demis-finales dans son histoire en Coupe du monde.

L'Irlande n'a pas le droit à l'erreur, la Roumanie veut soigner son entrée

Devenue la terreur du circuit depuis plus d'un an, l'Irlande devra confirmer son statut lors de cette Coupe du monde. Les hommes d'Andy Farrell lanceront leur aventure ce samedi à 15h30 sur la pelouse du Matmut Atlantique de Bordeaux, dans l'idéal de la meilleure des manières. Fort heureusement pour l'Irlande, le premier adversaire qui se dresse sur la route du XV du Trèfle n'est 'que' la Roumanie. Et oui, pas un très gros morceau lorsqu'on voit le programme qui attend les Irlandais dans ce Mondial. Membre du groupe B, l'Irlande sera confrontée à l'Ecosse mais surtout à l'Afrique du Sud dans les jours à venir. Les joueurs du Trèfle sont donc dans l'obligation de gagner pour ne pas compromettre d'entrée leurs chances de se qualifier pour les quarts de finales. D'ailleurs, leur potentiel adversaire à ce stade sera soit la France, soit la Nouvelle-Zélande. Autant dire qu'une leçon de rugby serait la bienvenue pour l'Irlande afin de répondre aux deux autres favoris du tournoi. La guerre psychologique ne fait que commencer. Andy Farrell se tient prêt. « Nous avons une équipe de 33 personnes dans laquelle nous croyons totalement. Quelle que soit l'équipe que nous présenterons, ce sera une équipe dangereuse et déterminée », a assuré le sélectionneur irlandais en conférence de presse. Le Géorgien Nika Amashukeli sera au sifflet pour cette rencontre. C'est d'ailleurs une grande première pour un Géorgien. Il deviendra pour l'occasion le deuxième plus jeune officiel de match de l’histoire de la compétition après le légendaire Wayne Barnes. Place au spectacle désormais !

Les compositions pour Irlande - Roumanie

Jonathan Sexton est bien là côté irlandais. En revanche, Mack Hansen, Dan Sheehan et le meilleur joueur du monde 2022, Josh Van der Flier, ne sont pas titulaires.



La composition de l'Irlande : Keenan - Lowe, Aki, Ringrose, Earls - (o) Sexton (cap.), (m) Gibson-Park - Beirne, Doris, O'Mahony - McCarthy, Ryan - Porter, Herring, Furlong



Les remplaçants irlandais : Kelleher, Loughman, O'Toole, Henderson, Van der Flier, Murray, Crowley, Henshaw



La composition de la Roumanie : Simionescu - Onutu, Tangimana, Tomane, Manumua - (o) Vaovasa, (m) Rupanu - Neculau, Chirica (cap), Rosu - Iancu, Motoc - Gordas, Cojocaru, Hartig



Les remplaçants roumains : Bardasu, Savin, Gajion, Iftimiciuc, Ser, Conache, Boldor, Gontineac