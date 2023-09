Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur Italie - Namibie

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde de rugby a bel et bien démarré et la compétition continue dès ce samedi avec pas moins de quatre matchs. Le premier d'entre eux opposera l'Italie à la Namibie sur la pelouse de Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne à partir de 13h.

Le XV de France et les All Blacks ont parfaitement lancé cette Coupe du monde de rugby 2023 en nous offrant un match mémorable. Place à la deuxième rencontre de ce groupe A ce samedi avec un match qui opposera l'Italie à la Namibie. Une rencontre qui pourrait permettre de rajouter encore un peu plus de pression sur les épaules des néo-zélandais avant qu'ils ne jouent leur qualification face à l'Italie le 29 septembre prochain. Le décor est planté.

Après les All Blacks, le XV de France calme tout le monde https://t.co/eo5QSnDDlX pic.twitter.com/3ZwON7H6Yn — le10sport (@le10sport) September 8, 2023

L'Italie peut prendre la deuxième place

Outsider du groupe A, l'Italie a une bonne occasion de mettre la pression sur les All Blacks qui viennent d'être défaits par le XV de France de Fabien Galthié. Ce match est donc très important pour les Italiens qui joueront avec leur équipe type, preuve qu'ils ne sous-estiment pas cette valeureuse équipe de Namibie. Kieran Crowley attend beaucoup de ses joueurs. « La Coupe du monde, c’est un rêve pour tous, une expérience unique. Je me réjouis que ça commence. Nous allons tâcher de montrer notre meilleur visage. Il faut faire preuve de courage et d’ambitions. On croit en nous. Il faut être positif et se concentrer en priorité sur ce que l’on sait faire. On veut créer notre identité, continuer à nous développer, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir », a déclaré le sélectionneur de l'Italie. Namibiens et Italiens se sont donnés rendez-vous à 13h sur la pelouse de Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne pour en découdre. L'intégralité de la rencontre sera à suivre sur M6 . L'Irlandais Andrew Brace sera l'arbitre principal de cette rencontre qui pourrait bien être historique pour la Namibie qui cherche encore à remporter son premier match en Coupe du monde. Favoris sur le papier, les Italiens devront se méfier pour éviter une terrible désillusion. La star Ange Capuozzo est bien titulaire côté italien.

Les compositions pour Italie - Namibie

Kieran Crowley ne s'est pas posé de question. Il a tout simplement décidé d'aligner l'équipe type pour l'entrée en lice dans le tournoi de l'Italie. Pas de surprise non plus du côté namibien.



La composition de l'Italie : Allan - Capuozzo, Brex, Morisi, Ioane - (o) Garbisi, (m) Varney - Lamaro (cap.), Cannone, Negri - Ruzza, Lamb - Ferrari, Nicotera, Fischetti



Les remplaçants italiens : Faiva, Nemer, Riccioni, Sisi, Zuliani, Page-Relo, Odogwu, Bruno



La composition de la Namibie : Rossouw - Mouton, Deysel (cap.), Burger, Greyling - (o) Swanepoel, (m) Stevens - Retief, Hardwick, Conradie - Uanivi, Ludick - Coetzee, van Jaarsveld, Sethie



Les remplaçants namibiens : Benade, van der Westhuizen, Viviers, de Klerk, Gaoseb, Theron, van der Berg, Malan