Coupe du monde de rugby : Irlande, Australie, Angleterre... Les favoris entrent en jeu

Ça y est, la Coupe du monde de rugby 2023 est enfin lancée ! Le XV de France et les All Blacks ont ouvert le bal vendredi soir sur la pelouse du Stade de France. Deuxième journée ce samedi avec les entrées en lice de l'Irlande, l'Angleterre ou encore l'Australie.

Les choses sérieuses ont débuté vendredi soir sur la pelouse du Stade de France avec la rencontre opposant le XV de France aux All Blacks. Le premier des 48 matchs qui se tiendront durant ces deux mois de compétition. Le Mondial ne s'arrête plus et continue ce samedi avec la deuxième journée de compétition. Une belle après-midi en perspective puisqu'il y aura trois matchs à suivre dont ceux de l'Irlande, de l'Australie ou encore de l'Angleterre qui défiera la redoutable équipe d'Argentine.

Italie - Namibie

Le premier match de ce samedi 9 septembre opposera donc deux futurs adversaires du XV de France, à savoir l'Italie et la Namibie. Kieran Crowley, le sélectionneur néo-zélandais de l’Italie, a hâte d'en découdre. « La Coupe du monde, c’est un rêve pour tous, une expérience unique. Je me réjouis que ça commence. Nous allons tâcher de montrer notre meilleur visage. Il faut faire preuve de courage et d’ambitions. On croit en nous. Il faut être positif et se concentrer en priorité sur ce que l’on sait faire. On veut créer notre identité, continuer à nous développer, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir », a-t-il déclaré. La rencontre sera disputée sur la pelouse de Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne. Le coup d'envoi sera donné à 13h et le match sera à suivre sur les antennes de M6 .



La composition de l'Italie : Allan - Capuozzo, Brex, Morisi, Ioane - (o) Garbisi, (m) Varney - Lamaro (cap.), Cannone, Negri - Ruzza, Lamb - Ferrari, Nicotera, Fischetti



Les remplaçants italiens : Faiva, Nemer, Riccioni, Sisi, Zuliani, Page-Relo, Odogwu, Bruno



La composition de la Namibie : Rossouw - Mouton, Deysel (cap.), Burger, Greyling - (o) Swanepoel, (m) Stevens - Retief, Hardwick, Conradie - Uanivi, Ludick - Coetzee, van Jaarsveld, Sethie



Les remplaçants namibiens : Benade, van der Westhuizen, Viviers, de Klerk, Gaoseb, Theron, van der Berg, Malan

Irlande - Roumanie

Meilleure nation au classement World Rugby et favorite pour aller au bout, l'Irlande débute son tournoi ce samedi face à la Roumanie. Sur le papier, il n'y a pas photo mais le XV du Trèfle devra veiller à ne pas se faire surprendre d'entrée, d'autant plus que l'erreur est interdite dans ce groupe de la mort. Le coup d'envoi sera donné à 15h30 depuis le Matmut Atlantique de Bordeaux. La rencontre sera à suivre sur M6 .



La composition de l'Irlande : Keenan - Lowe, Aki, Ringrose, Earls - (o) Sexton (cap.), (m) Gibson-Park - Beirne, Doris, O'Mahony - McCarthy, Ryan - Porter, Herring, Furlong



Les remplaçants irlandais : Kelleher, Loughman, O'Toole, Henderson, Van der Flier, Murray, Crowley, Henshaw



La composition de la Roumanie : Simionescu - Onutu, Tangimana, Tomane, Manumua - (o) Vaovasa, (m) Rupanu - Neculau, Chirica (cap), Rosu - Iancu, Motoc - Gordas, Cojocaru, Hartig



Les remplaçants roumains : Bardasu, Savin, Gajion, Iftimiciuc, Ser, Conache, Boldor, Gontineac

Australie - Géorgie

En grandes difficultés ces derniers mois, l'Australie sera scrutée de près lors de cette Coupe du monde. L'aventure commence ce samedi pour les Wallabies qui seront opposés à la Géorgie. Une victoire permettrait aux Australiens de reprendre confiance. Eddie Jones affiche des ambitions très élevées. « On a eu une belle progression. On a traversé une période de mise en place de la structure de l'équipe pour nous mettre dans la position qui est la nôtre : celle de pouvoir gagner la Coupe du monde », a déclaré le sélectionneur de l'Australie. Le coup d'envoi sera donné à 18h00 au Stade de France, à Saint-Denis. La rencontre sera à suivre sur M6 .



La composition de l'Australie : Donaldson - Nawaqanitawase, Petaia, Kerevi, Koroibete - (o) Gordon, (m) McDermott - Valetini, Mcreight, Hooper - Skelton (cap.), Arnold - Tupou, Porecki, Bell



Les remplaçants australiens : Faessler, Schoupp, Nonggorr, Leota, Gleeson, White, Foketi, Vunivalu



La composition de la Géorgie : Niniashvili - Tabutsadze, Tapladze, Sharikadze (cap.), Modebadze - (o) Matkava, (m) Lobzhanidze - Gorgadze, Ivanishvili, Jalagonia - Mikautadze, Cheishvili - Papidze, Mamukashvili, Abuladze



Les remplaçants géorgiens : Zamtaradze, Gogichashvili, Gigashvili, Jaiani, Tsutskiridze, Aprasidze, Abzhandadze, Kveseladze

