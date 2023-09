Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur Australie - Georgie

Arnaud De Kanel

Au lendemain du magnifique succès du XV de France face aux All Blacks, c'est au tour d'une autre grande nation de débuter son Mondial. L'Australie d'Eddie Jones défiera la Géorgie ce samedi au Stade de France. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette rencontre.

Vendredi c'est rugby, samedi aussi ! Et les amoureux du ballon ovale sont gâtés ce 9 septembre puisque 4 matchs de Coupe du monde ont été programmés. Le troisième d'entre eux opposera l'Australie à la Géorgie, premier match du groupe C. Très loin de leur top niveau, les Wallabies tenteront d'éviter le piège géorgien.

Coupe du Monde de rugby : L'accueil houleux du Stade de France au président Macron https://t.co/ptqF29lbkR pic.twitter.com/b4EKn8YyeM — le10sport (@le10sport) September 8, 2023

L'Australie ne veut pas tomber dans le piège

Membre d'un groupe C dont elle n'aurait fait qu'une bouchée il y a encore quelques années, l'Australie lance sa Coupe du monde ce samedi face à la Géorgie avec beaucoup d'incertitudes. Les Wallabies restent sur cinq défaites consécutives. Une série noire qui ne présage rien de bon, mais la confiance règne dans les rangs australiens. La preuve en est car Eddie Jones est persuadé que son équipe joue le titre. « On a eu une belle progression. On a traversé une période de mise en place de la structure de l'équipe pour nous mettre dans la position qui est la nôtre : celle de pouvoir gagner la Coupe du monde. On est une F1. On commence à comprendre comment nous voulons jouer, quelles sont nos forces. On va développer un style de jeu vraiment unique, qui nous convient. On est prêt à partir. On attend juste l'extinction des feux », a assuré le sélectionneur de l'Australie. Reste à voir si ses 15 monoplaces réussiront à démarrer sans patiner même si elles risquent bien de le faire en mêlée face à la force du pack géorgien. En constante progression depuis plusieurs années, la Géorgie espère créer la surprise ce samedi sur la pelouse du Stade de France. Les deux équipes ne se sont affrontées qu'à une seule reprise, en 2019, déjà lors d'une Coupe du monde, et la Géorgie avait posé des problèmes à l'Australie. La revanche est attendue ce samedi donc, à 18h sur les antennes de M6 où au Stade de France. L'Anglais Luke Pearce sera au sifflet pour la première fois de sa carrière dans un Mondial, lui qui avait déjà officié en tant que quatrième arbitre en 2015.

Les compositions pour Australie - Géorgie

La composition de l'Australie : Donaldson - Nawaqanitawase, Petaia, Kerevi, Koroibete - (o) Gordon, (m) McDermott - Valetini, Mcreight, Hooper - Skelton (cap.), Arnold - Tupou, Porecki, Bell



Les remplaçants australiens : Faessler, Schoupp, Nonggorr, Leota, Gleeson, White, Foketi, Vunivalu



La composition de la Géorgie : Niniashvili - Tabutsadze, Tapladze, Sharikadze (cap.), Modebadze - (o) Matkava, (m) Lobzhanidze - Gorgadze, Ivanishvili, Jalagonia - Mikautadze, Cheishvili - Papidze, Mamukashvili, Abuladze



Les remplaçants géorgiens : Zamtaradze, Gogichashvili, Gigashvili, Jaiani, Tsutskiridze, Aprasidze, Abzhandadze, Kveseladze