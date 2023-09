XV de France : En pleine polémique, Fabien Galthié envisage une décision forte

Arnaud De Kanel

Une polémique frappe le XV de France de plein fouet depuis plus d'une semaine. Appelé pour pallier le forfait de Paul Willemse, Bastien Chalureau fait parler de lui à cause d'une affaire de racisme datant de plus de 3 ans. La France Insoumise s'est notamment insurgée de sa sélection mais Fabien Galthié ne veut pas s'en priver. Il devrait même le convoquer pour le match face à l'Uruguay.

« Il y a une polémique autour de mon nom. Après ça n'affecte personne au sein du groupe. Un groupe est créé depuis quatre ans et le début du mandat de Fabien (Galthié) qui rajoute des joueurs au fur et à mesure. On se connaît depuis très longtemps. On est passé par le pôle France ensemble, des équipes de France ensemble. Ce n'est pas un feu de plus qui va nous séparer », assurait Bastien Chalureau en conférence de presse. Le deuxième ligne montpelliérain fait face à une polémique raciste. Une affaire datant de 2020 où il est accusé d'agression raciste a été médiatisée par La France Insoumise , plus particulièrement par le député Thomas Portes, qui a demandé son exclusion du XV de France pour cette Coupe du monde. Cela importe peu Fabien Galthié qui compte sur lui.

«Chacun doit laisser la justice faire sereinement son travail»

Le sélectionneur des Bleus veut respecter la présomption d'innocence, son joueur ayant fait appel, tout comme la Ministre des Sports. « Dans l'attente de la décision de justice définitive, chacun doit laisser la justice faire sereinement son travail, dans le respect de la présomption d'innocence », déclarait Amélie Oudéa-Castera. Fabien Galthié est donc dans son droit et il s'apprête à prendre une décision forte concernant Bastien Chalureau.

Chalureau convoqué face à l'Uruguay ?