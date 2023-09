XV de France : Excellente nouvelle pour Galthié après les All Blacks

Thibault Morlain

Avant même le début de la Coupe du monde, Fabien Galthié a dû faire avec les blessures au sein du XV de France. On pense bien évidemment au forfait de Romain Ntamack, mais ce n’est pas tout. En effet, face à la Nouvelle-Zélande, les Bleus ont fait sans Jonathan Danty, le très précieux centre de La Rochelle. Mais que les fans du XV de France se rassure, le joueur de 30 ans devrait bel et bien être là pour la prochaine rencontre face à l’Uruguay.

Pour le XV de France, la préparation de cette Coupe du monde a été minée par les blessures. Victime d’une rupture du ligament croisé du genou, Romain Ntamack a dû déclarer forfait pour le tournoi. Une liste de blessés qui ne s’arrête toutefois pas là. Touché au mollet, Cyril Baille figure lui toujours dans groupe de Fabien Galthié et devrait être opérationnel d’ici quelques jours. Le cas Jonathan Danty a également éveillé de grosses inquiétudes. Impressionnant avec ses qualités à récupérer des ballons, le centre de La Rochelle n’était pas là pour le choc face à la Nouvelle-Zélande en raison d’une blessure à la cuisse.

Danty de retour contre l’Uruguay ?

Malgré l’absence de Jonathan Danty, bien remplacé par Yoram Moefana, le XV de France s’est tout de même imposé face à la Nouvelle-Zélande. Et alors que le match face à l’Uruguay se déroulera ce jeudi, Danty devrait cette fois être au rendez-vous. Une bonne nouvelle donc pour Fabien Galthié comme l’a annoncé Romain Baheux, journaliste pour Le Parisien : « Le trois-quarts centre de La Rochelle, à l'impact physique essentiel en attaque comme en défense, se remet d'une blessure à la cuisse. Il aurait pu, en principe, disputer ce match face aux All Blacks mais le staff ne voulait pas prendre le risque de le blesser plus gravement. Vous pourrez le voir, sauf incident, jeudi contre l'Uruguay à Lille ».

« C'est la deuxième équipe la plus faible du groupe après la Namibie »