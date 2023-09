XV de France : Le coup de gueule de Galthié

Thibault Morlain

Quelle entame de Coupe du monde pour le XV de France ! Opposés à la Nouvelle-Zélande, les Bleus se sont imposés face aux All Blacks. Mais ça n’a clairement pas été simples pour les joueurs de Fabien Galthié, eux qui ont connu une entame de match très difficile. D’ailleurs, face à la performance de ses joueurs, le sélectionneur du XV de France n’a pas hésité à hausser le ton à la mi-temps.

Ça faisait plusieurs mois qu’on attendait ce choc entre le XV de France et la Nouvelle-Zélande en ouverture de la Coupe du monde de rugby. Et sur la pelouse du Stade de France, le spectacle a été rendez-vous ce vendredi 8 septembre 2023. Pour la plus grande joies des fans français présents dans l’enceinte située à Saint-Denis, c’est la France qui s’est imposée dans ce choc face aux All Blacks (27-13). Une belle victoire qu’il a toutefois fallu aller chercher. En effet, ce sont les Néo-Zélandais qui avaient marqué le premier essai après seulement quelques secondes de jeu. Le XV de France s’est ensuite ressaisi et Fabien Galthié n’a pas hésité à bousculer ses troupes.

« On s'est fait taper sur les doigts par Fabien »

Ce dimanche, L’Equipe dévoile les coulisses de la victoire du XV de France contre la Nouvelle-Zélande. On y apprend notamment que Fabien Galthié a poussé un coup de gueule à la mi-temps de cette rencontre. « Oui, à la mi-temps, on s'est fait taper sur les doigts par Fabien », lâche Peato Mauvaka à ce sujet. Que s’est-il alors dit dans le vestiaire tricolore du Stade de France ? « Vous êtes en train de passer à côté du truc », voilà ce qui aurait été lâché en substance.

« On ne fait pas un bon match, on en est conscients »