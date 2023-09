Ça chauffe dans le vestiaire, le XV de France balance sur Fabien Galthié

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Tout n’a pas été parfait pour le XV de France dans son premier match de la Coupe du monde, mais le résultat est là. Les hommes de Fabien Galthié se sont repris en seconde période et l’ont emporté contre la Nouvelle-Zélande (27-13). Le discours musclé du sélectionneur a visiblement été compris par les Bleus, et on en sait plus sur ce qui a été dit à la pause.

La victoire n’a pas été facile à décrocher pour le XV de France. Malmenés durant la première période, les Bleus se sont bien repris pour aller chercher un précieux succès contre la Nouvelle-Zélande (27-13) et faire le plein de confiance, eux qui semblaient tétanisés par l’enjeu de cette Coupe du monde organisée dans l’Hexagone. Les All Blacks ont finalement craqué face à la force collective française renforcée par le discours puissant de Fabien Galthié à la mi-temps.

« À la mi-temps, on était tous conscients que l’on ne faisait pas un bon match »

Sans surprise, le sectionneur des Bleus n’a que peu apprécié la prestation de ses hommes lors des quarante premières minutes, et ce malgré la courte avance au score. « À la mi-temps, on était tous conscients que l’on ne faisait pas un bon match , a reconnu l’entraîneur de l’attaque du XV de France Laurent Labit, relayé par Rugbyrama. On était devant en étant pas très bons, pas assez collectifs, on ne faisait pas ce qu’on voulait faire en attaque et en défense. Ce qu’on a dit aux joueurs, c’est que l’on n’était pas satisfait. On leur a demandé de mettre plus d’énergie, d’être plus collectif et de se lâcher. »

💥 Carton pour le XV de France et TF1📺 15,4M de téléspectateurs pour #FRAvNZL, c’est déjà un record quand on regarde en arrière et ça devrait aller encore plus haut pour la suite🏉 Succès historique en vue ? Je vous parle audiences sur @Le10Sport https://t.co/xBgMwB17Q2 — Bernard Colas (@BernardCls) September 9, 2023

« Si Fabien Galthié a monté le ton ? Non. (…) Enfin bon, oui, on s'est fait taper sur les doigts »

Et les joueurs l’ont confirmé eux-mêmes, ils ont été rappelés à l’ordre pour aller chercher la victoire vendredi. Et ce même si certains d’entre eux ont du mal à le reconnaître publiquement. « Si Fabien Galthié a monté le ton ? Non, car on était dans le match en faisant un mi-temps pas loin d'être catastrophique. C’était positif de rester accroché aux Blacks à ce moment-là... Enfin bon, oui, on s'est fait taper sur les doigts à la mi-temps , a finalement concédé Gabin Villière, dans des propos rapportés par Var-Matin, mais il n'y a pas eu d'énervement ou de pression mise, car on s'est tous rendu compte de ce qu'on avait fait et ce qu'on pouvait faire bien mieux . »

« À la mi-temps, on s'est fait tirer les oreilles par Fabien »