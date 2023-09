Le XV de France fait déjà tomber un record, c’est le jackpot

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le XV de France a fait fort vendredi, en s’imposant contre la Nouvelle-Zélande (27-13) et en réunissant un nombre record de téléspectateurs devant leurs écrans. Ils étaient en effet plus de 15 millions à regarder la prestation des joueurs de Fabien Galthié, le meilleur score de l’année jusqu’à maintenant. C’est mieux que l’entrée en lice de Kylian Mbappé et ses coéquipiers en 2022, mais également la plupart des affiches des Bleus du rugby.

Le XV de France a réussi son entrée en Coupe du monde malgré l’adversité et la pression d’ouvrir le bal à domicile contre la Nouvelle-Zélande. Ce vendredi soir, les hommes de Fabien Galthié se sont imposés (27-13) au terme d’une prestation éprouvante et grâce à une seconde période maîtrisée, alors que les Bleus semblaient paralysés par l’enjeu durant les 40 premières minutes. Une victoire décrochée dans une ambiance des grands soirs au Stade de France, mais il y avait bien plus que 80.000 personnes pour supporter le XV de France à travers le pays.

Carton pour les Bleus contre les All Blacks

Du monde était en effet derrière son écran pour suivre l’entrée en lice des Bleus , la rencontre face à la Nouvelle-Zélande ayant réuni 15,4 millions de téléspectateurs sur TF1, soit une part de marché proche des 65 % sur l'ensemble du public, avec un pic à 17 millions en fin de match. Un succès sur l’ensemble du public, mais les jeunes étaient particulièrement au rendez-vous puisque 83% des 4-14 ans et 85% des 15-34 ans ont regardé le choc face selon les chiffres de Médiamétrie.

C’est un record en 2023, les hommes de Fabien Galthié font mieux que la bande à Deschamps

Il s’agit, déjà, d’un record pour l’équipe dirigée par Fabien Galthié, qui réalise ici la meilleure audience de l’année et le meilleur lancement d'une Coupe du monde. Il faut remonter au 18 décembre 2022 pour trouver une audience supérieure à la télévision, avec la finale du Mondial de football entre l’Argentine et la France (3-3, 4-2 t.a.b) qui avait réuni 24,1 M de téléspectateurs. En revanche, les Bleus du rugby font mieux que leurs collègues du ballon rond pour leurs débuts dans la compétition puisque les hommes de Didier Deschamps avaient ressemblé 12,5 M de personnes pour leur premier match contre l’Australie, mais également plus que le huitième de finale face à la Pologne de Robert Lewandowski (14,32 M de téléspectateurs) qui avait eu lieu un samedi en fin d’après-midi.

XV de France : Encore un coup dur pour Galthié https://t.co/LPkwT7BKzY pic.twitter.com/7GVDySAj01 — le10sport (@le10sport) September 9, 2023

Le France-Angleterre de 2007 est à détrôner

En comparaison avec les précédents scores réalisés par le XV de France, ce cru 2023 trouve une place de choix dans le classement, dépassant largement et logiquement la dernière confrontation entre les deux nations, rassemblant 6,3 M de téléspectateurs sur France 2 en novembre 2021. Difficile également de comparer les chiffres réalisés par TF1 vendredi avec ceux de la Coupe du monde 2019 organisée au Japon en raison du décalage horaire. Il y avait eu 6,7 M de téléspectateurs pour observer la défaite en quart de finale face aux Gallois.

En 2015, 12,2 M d'individus avaient regardé le quart de finale contre la Nouvelle-Zélande, soit 3 M de moins que pour le match d’ouverture cette année. Le score réalisé par TF1 est en revanche semblable à celui d'octobre 2011 pour la finale face aux mêmes All Blacks , avec 15,4 M de fans rassemblés. Il y a seize ans, le match d’ouverture du premier Mondial organisé dans l’Hexagone totalisait 14 M de téléspectateurs. Le XV de France peut aujourd’hui rêver d’un record historique en fonction du parcours effectué, toujours détenu par la demi-finale de 2007 opposant la France à l’Angleterre, avec la meilleure audience jamais réalisée pour un match de rugby avec 18,3 M de personnes rassemblés. TF1 peut se frotter les mains.

Jackpot pour TF1