Coupe du monde de rugby : Le XV de France s’est déjà planté !

Pierrick Levallet

Ce vendredi soir, le XV de France donne le coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby face aux All Blacks. Les hommes de Fabien Galthié entendent bien entamer le Mondial de la meilleure manière possible. Mais pour cela, les Bleus devront éviter de reproduire les mêmes erreurs qu'en 2007 face à l'Argentine.

Ce vendredi soir, le XV de France donne le coup d’envoi de la Coupe du monde de rugby. Les hommes de Fabien Galthié affrontent les All Blacks pour le premier gros choc du Mondial. Sans Romain Ntamack, blessé au genou, les Bleus vont devoir se montrer à la hauteur de l’événement pour ne pas rater leur entrée en lice dans la compétition. Par le passé, le XV de France s’est déjà manqué pour les débuts d’une Coupe du monde à domicile.

Coupe du monde de Rugby : Une star du XV de France peut rentrer dans l’histoire https://t.co/A8k7zRA658 pic.twitter.com/PnLLXNDg5e — le10sport (@le10sport) September 8, 2023

«L'Argentine, c'est notre première finale !»

Il faut remonter jusqu’en 2007. Le XV de France affrontait l’Argentine pour le match d’ouverture du Mondial. Portés par le public français, les Bleus n’avaient pas vraiment le droit à l’erreur. « L'Argentine, c'est notre première finale ! » lâchait d’ailleurs le manager Jo Maso la veille de la rencontre, dans des propos rapportés par L’Equipe . « Ce match, il faut le dramatiser » ajoutait Bernard Laporte, sélectionneur de l’époque. Face à une telle ferveur des supporters, les joueurs ont d’ailleurs été plutôt surpris. « Quand on a vu cet engouement, et tous les paparazzi derrière notre bus, on s'est dit : mais qu'est-ce qui se passe ? » raconte Dimitri Szarzewski.

«On s'est imaginés champions avant d'avoir gagné»