Coupe du monde de Rugby : Dupont veut imiter Mbappé

Axel Cornic

Avant d’entamer sa Coupe du monde avec le XV de France ce vendredi, lors du match d’ouverture face aux All Blacks, Antoine Dupont s’est longuement confié au Parisien. Il y évoque notamment la comparaison souvent faite depuis quelques années entre lui et Kylian Mbappé, l’autre grande star du sport collectif français.

Décidément, il fait bon d’être Français dans le sport. Actuellement, la France peut se targuer d’avoir parmi les meilleures équipes au monde et surtout, les plus grandes stars. Il y a en effet le nouveau prodige Victor Wembanyama, mais surtout Antoine Dupont et Kylian Mbappé, les capitaines des équipes de France de rugby et de football.

Coupe du monde de Rugby : Les matchs du premier tour qu'il ne faut pas rater https://t.co/bZr7pjAtxU pic.twitter.com/PMTLqKvuAp — le10sport (@le10sport) September 7, 2023

« La comparaison avec Mbappé ? Je ne vais pas m’en plaindre »

Avant de lancer le Mondial, Antoine Dupont s’est exprimé au sujet d’une comparaison souvent faite entre lui et la star du ballon rond. « On me compare parfois avec lui, et la comparaison est positive. Il est champion du monde, c’est un phénomène du foot français et mondial depuis qu’il a 18 ans » a expliqué le numéro 9 du XV de France. « Je ne vais pas m’en plaindre, même si on évolue dans des sports différents et que notre notoriété n’a rien à voir ».

« Si on est champions du monde, je ne sais pas si on aura la résonance du foot »