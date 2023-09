XV de France : Antoine Dupont imite Zidane, c’est inattendu !

Arnaud De Kanel

A quelques jours du début de la Coupe du monde, les campagnes publicitaires vont bon train. Si l'on a déjà pu apercevoir Gregory Alldritt faire la promotion d'une célèbre marque de voiture, Antoine Dupont a également fait une apparition très remarquée dans le petit écran. En effet, le capitaine du XV de France a repris une publicité rendue célèbre par Zinédine Zidane.

Le XV de France est promis à un automne radieux. Favoris de leur Coupe du monde qui débutera vendredi avec le choc face à la Nouvelle-Zélande, les Bleus de Fabien Galthié ont l'occasion de remporter le premier trophée Webb Ellis de l'histoire du rugby français. Cette édition est sans doute la plus populaire et la plus attendue, du moins dans l'hexagone. Pour la promouvoir, les sponsors ont sorti les grands moyens en multipliant les campagnes publicitaires. Capitaine du XV de France, Antoine Dupont a bien évidemment été mis en avant.

Dupont, la nouvelle star du sport français

On ne le présente plus. Vainqueur à trois reprises du Top 14, d'une Champions Cup, d'un Tournoi des VI Nations et élu meilleur joueur du monde en 2021, Antoine Dupont a vu sa cote de popularité exploser ces dernières années. La preuve en est puisqu'en mai dernier, il a inauguré sa statue au musée Grévin comme ont pu le faire Teddy Riner ou encore Kylian Mbappé avant lui. La marque d'eau Volvic a donc fait appel à lui pour reproduire une campagne de publicité incarnée auparavant par Zinédine Zidane.

«C’est toujours les mêmes gestes»