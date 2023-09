Coupe du monde de rugby : Le XV de France fait tomber un record inattendu

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Tombeur des All Blacks (27-13) pour lancer sa Coupe du monde, le XV de France a livré une très belle prestation, notamment sur le plan défensif comme en témoigne le nombre très faible de fautes commises par les Bleus qui n'ont concédé que quatre pénalités. Un record dans l'ère Galthié. Et le sélectionneur français n'a pas caché sa joie.

Difficile de rêver meilleure entame pour le XV de France. Les hommes de Fabien Galthié ont effectivement dominé les All Blacks (27-13) au terme d'une rencontre intense. Si les Bleus ont eu du mal à entrer dans la rencontre, ils ont ensuite dominé les débats, surtout en seconde période grâce à une défense solide symbolisée par une statistique impressionnante. Les Bleus n'ont effectivement concédé que quatre pénalités. Un record dans l'ère Galthié, ce qui semble satisfaire le sélectionneur.

XV de France : Encore un coup dur pour Galthié https://t.co/LPkwT7BKzY pic.twitter.com/7GVDySAj01 — le10sport (@le10sport) September 9, 2023

«C'est le gros point de satisfaction»

« Oui c'est le gros point de satisfaction, ça nous a permis de rester au contact dans nos temps faibles et de reprendre la main en deuxième période. Thomas Ramos nous a maintenus à flot avec son pied. Il y a toujours des cases à cocher pour gagner le match et celle-là ce soir a été essentielle », a déclaré Fabien Galthié en conférence de presse, avant de se montrer moins satisfait par le nombre de plaquages manqués en première période.

Galthié note quand même des points d'amélioration