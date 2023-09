Contre l'Uruguay avec Danty et Jelonch ?

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Passé l'écueil du premier match contre les All Blacks, les Bleus se projettent désormais sur le match face à l'Uruguay à Lille jeudi prochain. Avec surement le retour de Jonathan Danty au centre, et même l'apparition d'Anthony Jelonch, après le rétablissement éclair de son genou gauche.

La victoire face aux All Blacks (27-13) est quasi-parfaite. C'était le scénario espéré par le staff. Une victoire nette en match d'ouverture, quelques points à améliorer, et la perspective d'un mois de septembre plus serein. " On peut aller vers le match de l'Italie et le quart de finale avec plus de sérénité , avoue l'entraîneur des arrières Laurent Labit. On a du temps pour travailler et s'améliorer ". Seul petit hic à cette belle soirée au Stade de France, la blessure et la sortie prématurée dès la 12ème minute de jeu de Julien Marchand, touché aux ischio-jambiers suite à une extension. " On attend encore le diagnostic, précise Laurent Labit. Julien passera des examens en début de semaine. On verra ensuite. Nous avons encore deux talonneurs, et d'autres piliers comme Falatea ou Baille peuvent dépanner si besoin pour la suite. Il n'y a pas de raison de s'affoler. De toute façon, Julien Marchand n'était pas prévu dans la rotation contre l'Uruguay ". Le talonneur toulousain pourrait avoir jusqu'à cinq semaines d'absence et donc rejouer en Coupe du monde au moment du quart de finale.

Tout un pays a chanté avec nous, une entrée dans la compétition réussie. Ensemble 🇫🇷#FRAvNZL #RWC2023 #UnisPourUnRêve pic.twitter.com/B6iRip1OWO — Raphaël Ibañez (@Ibanez_Raphael) September 9, 2023

Jelonch est en avance