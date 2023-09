Mbappé, Griezmann… Voilà ce qui s’est passé dans le vestiaire du XV de France

Thibault Morlain

Ce vendredi 8 septembre, le XV de France a démarré en beauté la Coupe du monde de rugby avec un succès dans le choc face à la Nouvelle-Zélande. Une victoire acquise devant du très beau monde dans les tribunes du Stade de France. Les stars de l’équipe de France de football étaient notamment au rendez-vous, elles qui ont notamment pu pénétrer dans le vestiaire des Bleus après la rencontre. Et on a pu voir quelques échanges avec Antoine Griezmann et Kylian Mbappé.

Alors que l’équipe de France de Didier Deschamps s’était imposée face à l’Irlande le 7 septembre, les Bleus sont ensuite venus encourager leurs homologues du rugby. Au Stade de France, pour le choc entre le XV de France et la Nouvelle-Zélande, on a ainsi pu voir Antoine Griezmann, Kylian Mbappé ou encore Ousmane Dembélé dans les tribunes. Eux aussi ont vibré devant la victoire des joueurs de Fabien Galthié et ils ont d’ailleurs pu profiter de la fête des les vestiaires au terme de cette victoire.

Ollivon échange avec Griezmann

Dans une vidéo publiée sur la chaine Youtube de la FFR, on a pu voir ce qui s’est passé dans le vestiaire du XV de France. Tout d’abord, on a assisté à un échange entre Antoine Griezmann et Charles Ollivon, lui qui avait l’habitude d’aller voir le numéro 7 des Bleus à la Real Sociedad : « Je venais te voir à Anoeta ». Entre les deux hommes, la discussion s’est ensuite portée sur les difficultés du XV de France en début de match. « Pas trop cuit ? Franchement, on était vide à la première mi-temps. Je ne sais pas si c’est la prépa, le rythme ou la chaleur », a lâché Ollivon. Ce à quoi Griezmann a répondu : « Tu sais le stress, tu attends ça depuis longtemps. A chaque fois, l’Euro, la dernière Coupe du monde, le premier match … ». Le champion du monde 2018 a ensuite lâché devant la caméra : « Une très bonne ambiance et puis on a vibré avec les Français. On espère qu’ils iront au bout »

Mbappé salue Jalibert