Mbappé fait le fait buzz et prend cher en plein match du XV de France

En compagnie de certains de ses coéquipiers de l'équipe de France, Kylian Mbappé était présent au Stade de France vendredi soir afin de supporter le XV de France qui lançait sa Coupe du monde face aux All Blacks. Les hommes de Christophe Galthié ont d'ailleurs brillé en s'imposant de très belle manière (27-13), tandis que dans les tribunes, l'attaquant du PSG s'est fait remarquer.

Le XV de France a tenu son rang. Malgré une entame de match poussive, les hommes de Christophe Gatlhié ont parfaitement lancé leur Coupe du monde en dominant les All Blacks (27-13). De bon augure pour la suite de la compétition alors que les Bleus courent toujours après une premier titre mondial, et dans les tribunes, un spectateur pas comme les autres a fait parler de lui.

La célébration de Mbappé fait le buzz

En effet, comme attendu, Kylian Mbappé était présent au Stade de France pour encourager le XV de France. Mais sa réaction sur l'un des essais tricolores n'a pas manqué de faire réagir. Il faut dire que l'attaquant du PSG célèbre à contre-temps par rapport aux autres supporters, ce qui laisse penser qu'il n'a pas une connaissance parfaite des règles du rugby.

Mbappé est un homme comme vous et moi il ne comprend rien aux règles du rugby https://t.co/fsS9WYZjDc — Fédé 🇫🇷 de la Lose (@FFLose) September 9, 2023

Mbappé encourage les Bleus