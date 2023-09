Thierry Henry va rendre un grand service au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Impressionnant depuis le début de la saison, Warren Zaïre-Emery a connu sa première sélection avec l’équipe de France Espoirs, le tout avec le brassard de capitaine. Thierry Henry croit effectivement beaucoup dans le jeune milieu de terrain du PSG et pourrait même l’aider à progresser. Ce qui ne sera pas pour déplaire aux Parisiens.

Titularisé lors des quatre premières journées de Ligue 1 par Luis Enrique avec le PSG, Warren Zaïre-Emery a non seulement été convoqué par Thierry Henry avec l'équipe de France Espoirs, mais il a surtout obtenu le brassard de capitaine. Et après la victoire prometteuse contre le Danemark (4-1), le jeune milieu de terrain s'est prononcé sur le rôle de Thierry Henry à ses côtés. Et cela pourrait lui permettre de progresser encore plus vite.

Zaïre-Emery évoque le rôle d'Henry

« Dès les premiers jours du rassemblement, le coach est venu me parler pour me dire pourquoi il voulait me donner ce brassard, pour que je m’ouvre, car je ne suis pas quelqu’un de très ouvert, et que ça me serve pour plus tard. Je commence à le faire de plus en plus même s’il y a d’autres leaders dans le groupe qui sont là pour nous aider et pour m’aider. Je suis très content et fier d’être capitaine, je porterai ce brassard de la meilleure des façons possibles (...) Je reste moi-même, je fais ce qu’on me dit et j’écoute les consignes qu’on me donne », a expliqué le milieu du PSG après le match en zone mixte. Et Thierry Henry a confirmé dans la foulée.

Henry voulait «voir s’il était prêt»