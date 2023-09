Thierry Henry prend le même risque que le PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Convoqué pour la première fois de sa jeune carrière en équipe de France espoirs, Warren Zaïre-Emery a même été nommé capitaine des Bleuets et n'en finit plus d'impressionner. Thierry Henry s'est longuement expliqué sur ce choix fort avec le jeune milieu de terrain du PSG pour qui tout va décidément très vite.

Méconnu du grand public il y a seulement un an, Warren Zaïre-Emery (17 ans) est en train de faire exploser sa carrière à vitesse grand V. Le jeune milieu de terrain avait été intégré à la rotation en équipe première la saison passée, et il est même en train de s'imposer comme un titulaire indiscutable depuis la nomination de Luis Enrique au poste d'entraîneur du PSG. Une montée en puissance qui lui permet même de faire désormais partie de l'équipe de France espoirs, dont il a été promu capitaine par son sélectionneur, Thierry Henry.

« On peut se dire que c’est un peu tôt »

Interrogé en conférence de presse, l'entraîneur des Espoirs reconnait que ces responsabilités précoces en sélection peuvent représenter un risque pour Zaïre-Emery, tout comme son nouveau statut au PSG : « Pourquoi je l’ai choisi ? Pour voir s’il était prêt. Il y a pas mal de choses que je voulais voir aujourd’hui, et je voulais voir si Warren était prêt pour être un capitaine. Il m’a donné beaucoup de réponses positives, que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain. On peut se dire que c’est un peu tôt… Mais on peut se dire aussi que c’est un peu tôt qu’il soit titulaire en Espoirs, et on peut aussi se dire que c’est un peu tôt qu’il soit titulaire au PSG », estime Henry.

« Il a bien répondu »