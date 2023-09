Neymar évoque son calvaire

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quelques semaines après son départ du PSG, Neymar est présent au Brésil où il retrouve la Seleçao. L'occasion pour le nouveau numéro 10 d'Al-Hilal de revenir sur l'échec connu durant la Coupe du monde au Qatar et l'élimination contre la Croatie en quarts de finale.

Au Qatar, le Brésil avait, comme à chaque fois, l'ambition d'être champion du monde. Cependant, le parcours de la Seleçao s'est arrêté en quart de finale après une défaite aux tirs au but contre la Croatie. Un nouveau traumatisme pour le peuple brésilien qui n'a plus été champion du monde depuis 2002. Une éternité pour le pays du football qui devra donc atteindre au moins 24 ans avant de retrouver une place au sommet. Une disette aussi longue que celle vécue entre le titre de 1970 et 1994. Par conséquent, Neymar espère rapidement replacer le Brésil au somment de la hiérarchie mondiale.

Neymar n'a pas digéré l'élimination à la Coupe du monde...

« Malheureusement, ce titre mondial a été une fois de plus reporté. C'est triste. Il n'y a pas eu de défaite plus triste que celle-ci. Ce que nous devons retenir, ce sont les bonnes choses que nous avons faites jusqu'à présent. Nous avons des joueurs qui ont joué la Coupe du Monde, nous avons beaucoup de jeunes qui arrivent et qui poussent », assure-t-il en conférence de presse rapportée par L'EQUIPE , avant de se projeter vers la Coupe du monde 2026.

... et se tourne vers 2026