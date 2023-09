Promotion pour le phénomène du PSG, il lâche ses vérités

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nouveau record de précocité pour Warren Zaïre-Emery. A seulement 17 ans et 183 jours, le milieu de terrain du PSG a été nommé capitaine de l'équipe de France Espoirs. Après la victoire des Bleuets face au Danemark (4-1), le joueur est revenu sur son nouveau rôle et sur sa place dans le groupe de Thierry Henry.

Débuts réussis pour Thierry Henry à la tête de l'équipe de France Espoirs. Les Bleuets ont remporté leur rencontre face au Danemark et emmagasinent de la confiance avant d'affronter la Slovénie dans le cadre des qualifications de l'Euro 2025.





Le nouveau crack du PSG est validé en équipe de France https://t.co/uH7S7jOwxC pic.twitter.com/DCXzKDT0n6 — le10sport (@le10sport) September 7, 2023

Henry a choisi son capitaine

Henry n'a pas hésité a déjà imposé sa patte et fait des choix forts. Avant la rencontre, le champion du monde 1998 avait décidé de confier le brassard de capitaine à Warren Zaïre-Emery, la pépite du PSG. A seulement 17 ans, le milieu de terrain a honoré sa première sélection. Au micro de L'Equipe 21 , WZE a évoqué sa fierté.

« Je suis très content d’être capitaine »