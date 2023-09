Un crack fait une promesse, le PSG va adorer

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Prêté jusqu'à la fin de la saison à la Sampdoria, Noha Lemina n'oublie pas le PSG. Sur les réseaux sociaux, le prometteur milieu de terrain de 18 ans espère remporter, un jour, la Ligue des champions avec son club formateur, si possible avec un autre joyau du centre de formation : Warren Zaïre-Emery.

Ces dernières années, les jeunes issus du centre de formation ont eu le plus grand mal à se frayer une place en équipe première. Rares sont ceux qui ont réussi à s'imposer au PSG. La majorité a décidé de s'envoler vers d'autres cieux. Pas Warren Zaïre-Emery. Agé seulement de 17 ans, le milieu de terrain à bien l'intention de s'imposer au sein de son club formateur. Ses débuts sont prometteurs. Après avoir montré l'étendue de son talent la saison dernière, Zaïre-Emery confirme les promesses sous les ordres de Luis Enrique, qui fonde de solides espoirs sur lui.

Zaïre-Emery, le nouveau joyau du PSG

Le natif de Montreuil a toutes les cartes en main pour devenir le chouchou du Parc des Princes. Dans un entretien à Téléfoot , il a admis qu'il pourrait terminer sa carrière au PSG. « Finir ma carrière au PSG ? Bah oui, pourquoi pas (sourire). Je me sens très bien mentalement et physiquement. En préparation j’ai vu que le coach me faisait beaucoup confiance et j’espère que ça va continuer tout au long de l’année et que je ferai les meilleures performances possibles » a-t-il confié. Lié au PSG jusqu'en 2025, il est sur le point d'étirer son bail selon les informations exclusives du 10Sport.com.

Lemina lui envoie un message