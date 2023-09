Le PSG lâche un tacle inattendu au Real Madrid

Pierrick Levallet

Les relations entre le PSG et le Real Madrid ne sont plus vraiment aussi cordiales que ce qu'elles ont pu être par le passé. Les deux clubs se livrent une petite guerre à distance depuis quelques années maintenant, notamment au sujet de la Super League. Nasser Al-Khelaïfi n'a d'ailleurs pas manqué de lâcher un nouveau tacle aux Merengue au cours des dernières heures.

Depuis quelques années maintenant, le PSG et le Real Madrid se livrent une petite guerre à distance. Sur le mercato, c’est Kylian Mbappé qui est souvent à l’origine de clashs entre les deux clubs. Les Merengue cherchent depuis un petit moment maintenant à mettre la main sur la star de 24 ans, sans y parvenir puisque la direction parisienne bloque à chaque fois les choses pour son transfert.

C'est la guerre entre le PSG et le Real Madrid pour la Super League

Mais ce n’est pas tout. Il y a quelques années, l’idée d’une création d’une Super League pour concurrencer voire remplacer la Ligue des champions a vu le jour. Le projet est notamment soutenu par le Real Madrid, alors que le PSG s’est rangé du côté de l’UEFA. Nasser Al-Khelaïfi n’a d’ailleurs pas manqué de tacler le pensionnaire de LaLiga au cours des dernières heures.

«Je ne pense pas qu'il y ait de danger»