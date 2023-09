Le PSG réalise un coup historique à l'étranger

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain devient une marque internationale. Depuis que le club parisien est passé sous pavillon qatari en 2011, le PSG ne cesse de grandir. Un peu plus d’un an après l’ouverture de sa boutique à New York, le champion de France remet ça à l’étranger : à Londres. Une première pour un club qui n’est pas issu du Royaume-Uni.

A l’été 2012, le PSG faisait sa première tournée estivale aux Etats-Unis. Une préparation sur le sol américain qui allait en appeler bien d’autres, bien que ces deux dernières années le Paris Saint-Germain se soit préparé en Asie. Mais peu importe, en mars 2022, le club de la capitale annonçait l’ouverture imminente d’une boutique sur la 5ème avenue à New York.

Après New York, le PSG ouvre une boutique à Londres

De quoi offrir un tout nouveau marché pour le PSG d’un point de vue marketing. Et ce mercredi 6 septembre, Julien Laurens a fait une grande annonce sur son compte X . Le journaliste d’ ESPN a publié une photo via laquelle on peut apercevoir une boutique du PSG sur le point d’être inaugurée… à Londres !

C’est historique pour un club qui n'est pas issu du Royaume-Uni

En effet, dans les jours à venir, l’officialisation de cette boutique basée à Oxford Street devrait être effective. Le PSG est le premier club en dehors du Royaume-Uni à avoir son propre magasin à Londres, capitale de l’Angleterre. Le Paris Saint-Germain rêve donc plus grand sur et en dehors du terrain.