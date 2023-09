«Il bouffe n'importe quoi», un grand nom du PSG se fait clasher !

Benjamin Labrousse

Après plus de dix années passées à Paris à défendre les couleurs du PSG, Marco Verratti va s’engager à Al-Arabi. En rejoignant le Qatar, l’Italien tire potentiellement un trait sur le football européen, lui qui n’aura donc quasiment que connu le club parisien dans sa carrière. Mais pour Daniel Riolo, malgré ses débuts excellents à Paris, l’hygiène de vie du joueur de 30 ans était insupportable.

Cet été, le PSG a entamé une véritable révolution en se séparant de plusieurs joueurs importants de son histoire récente. C’est le cas pour Sergio Ramos et Lionel Messi dont les contrats n’ont pas été prolongés en juin dernier, mais également de Neymar, parti à Al-Hilal pour 90M€.

Mercato : Une star du PSG raconte la révolution https://t.co/i7YpdoXLKe pic.twitter.com/HeC3zfWLjU — le10sport (@le10sport) September 7, 2023

Marco Verratti va s’engager à Al-Arabi

Mais le PSG devrait également se séparer de Marco Verratti après onze ans de bons et loyaux services. Le milieu de terrain se trouverait déjà au Qatar ce jeudi afin de finaliser son transfert vers Al-Arabi à en croire Relevo . Un transfert qui devrait d’ailleurs rapporter pas moins de 50M€ au PSG, et qui deviendra donc la seconde plus belle vente de l'histoire du club.

« Je l’ai kiffé pendant 5 ans »