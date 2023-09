Quiz sur Randal Kolo Muani, la nouvelle star du PSG

Florian Barré

Recruté vendredi dernier par le PSG dans les derniers instants du mercato pour près de 90M€ avec bonus, Randal Kolo Muani espère bien faire le bonheur des supporters de la région d’où il vient. Un contrat de 5 ans a été paraphé entre l’attaquant et le club de la capitale. L’occasion pour le 10sport de vous proposer de tester vos connaissances sur le nouveau joueur du Paris Saint-Germain.

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, c'est désormais officiel. Le PSG a officialisé vendredi la signature de l'international français Randal Kolo Muani. Il a signé un contrat de 5 ans et sera donc parisien jusqu'en 2028. Le montant du transfert s'élève à environ 75 millions d'euros + 15 millions d’euros de bonus. La séparation entre le joueur et Francfort s’est faite de manière un peu houleuse puisque RKM a décidé de sécher les derniers entraînements pour rejoindre le PSG. Une triste fin puisque c’est de l’autre côté du Rhin que l’attaquant s’est définitivement révélé aux yeux de tous.



Francfort ne voulait pas lâcher Kolo Muani