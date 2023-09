L’Espagne s’attaque à Mbappé, un joueur du PSG rétablit la vérité

Thomas Bourseau

Régulièrement critiqué par les journalistes et observateurs en Espagne pour son attitude ou bien ses états-d ’âme au sujet de son transfert constamment avorté au Real Madrid malgré les tentatives du club merengue. Pointé du doigt, Mbappé peut compter sur le soutien de l’international espagnol et coéquipier au PSG : Fabien Ruiz.

Les sessions estivales de transfert se suivent et se ressemblent pour Kylian Mbappé. Le Real Madrid a régulièrement tenté de l’attirer depuis son transfert au PSG en 2017, en attestent les approches madrilènes en 2021 et 2022, sans succès. De quoi lui valoir bien des critiques de l’autre côté des Pyrénées.

Mbappé se fait charger en Espagne, Fabian Ruiz monte au créneau

Les journalistes s’en prennent régulièrement à Kylian Mbappé pour ses positions changeantes sur son avenir ou encore son comportement qui en agace plus d’un. International espagnol et coéquipier de Mbappé au PSG, Fabian Ruiz a profité de la trêve internationale et du rassemblement avec la Roja pour lâcher ses vérités sur Kylian Mbappé.

«Je ne pense pas que ce soit quelqu'un d'arrogant, bien au contraire... Un type normal»