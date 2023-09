PSG : Mbappé dans la tourmente, Deschamps intervient

Thomas Bourseau

Le mois de juillet de Kylian Mbappé a été particulièrement riche en émotions. La faute à sa décision de ne pas activer la clause pour rallonger son contrat et les répercussions que cela a eu sur le PSG. Pressions, punition et guerre médiatique, Mbappé a tout eu et ce serait à ce moment là que Didier Deschamps serait intervenu.

Il faut croire qu’il ne peut plus y avoir un mercato estival sans que Kylian Mbappé soit une véritable attraction. Et cette dernière intersaison n’a pas dérogé à la règle. Le 12 juin et par le biais d’un courrier divulgué par la presse, Mbappé confiait au PSG son choix de ne pas activer la clause présente dans son contrat pour le prolonger d’une saison, soit jusqu’en juin 2024.

Mbappé sanctionné par le PSG en juillet

Ce qui a chamboulé les plans du PSG qui avait énormément investi pour le conserver en mai 2022 via une prolongation de contrat XXL étalée sur plusieurs années. Résultat ? Le PSG est monté au créneau en déclarant la guerre au clan Mbappé en public avec la menace d’un transfert. Après la parole, le Paris Saint-Germain est passé aux actes en excluant le meilleur buteur du PSG pour la tournée asiatique qui s’est déroulée en fin juillet et début août.

Deschamps lui a donné une garantie