Messi a vécu l'enfer au PSG, il confirme

Arrivé du FC Barcelone à l'été 2021, Lionel Messi sera donc resté deux saisons au PSG. Mais voilà que tout n'a pas été tout rose pour l'Argentin avec le club de la capitale. En effet, auteur de performances en deçà de son niveau, Messi a été vivement chahuté par les supporters par les supporters du PSG. Neymar n'a alors pas eu peur de dire que La Pulga avait vécu un enfer à Paris et certains vont dans le sens du désormais joueur d'Al-Hilal.

Parti du PSG pour Al-Hilal, Neymar a dernièrement réglé ses comptes. Se confiant sur ce qu'il avait vécu avec Lionel Messi à Paris, le Brésilien avait balancé : « Il est allé au paradis avec l'équipe nationale argentine, il a tout gagné ces dernières années, et avec Paris il a connu l'enfer. Nous avons vécu un enfer, lui et moi ».



« Le meilleur joueur de tous les temps s'est fait siffler par le public du Parc »

Neymar et Lionel Messi ont-ils réellement vécu l'enfer au PSG ? Pour Le Parisien , le journaliste Laurent Perrin a confirmé les dires du Brésilien à propos du septuple Ballon d'Or : « Le meilleur joueur de tous les temps s'est fait siffler par le public du Parc qui le rendait responsable de l'élimination en Ligue des champions. La saison suivante, il devient champion du monde, toute la planète l’adule et Paris est le seul endroit sur terre où personne ne l'aime ».

« Paris a été injuste avec Messi »