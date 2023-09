Neymar - Messi : La révolution est lancée, des regrets au PSG ?

Thomas Bourseau

Nasser Al-Khelaïfi l’avait pourtant annoncé un an plus tôt. Mais la révolution évoquée par le président du PSG a vraiment pris forme lors du dernier mercato. L’ère du bling-bling et des paillettes a donc pris fin avec les départs de Neymar et de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Mais Fabian Ruiz regrette le fait de ne plus pouvoir les côtoyer au quotidien.

Neymar et Lionel Messi ne se seront retrouvés au PSG que deux saisons supplémentaires en plus de leur première collaboration de quatre années au FC Barcelone. Car en effet, alors qu’une option pour rallonger son contrat au Paris Saint-Germain avait été convenue, Messi ne l’a pas activé. Pas de quoi faire regretter le club puisqu’une nouvelle page devait être écrite.

Fabian Ruiz a apprécié sa collaboration avec Neymar et Messi

Neymar a lui aussi pris la porte du PSG, il en a été de même pour Sergio Ramos. Fabian Ruiz a pu évoluer aux côtés de Messi et de Neymar l’espace d’une saison à Paris et a fait passer un message fort à la radio espagnole.

«Le fait d'avoir joué avec eux sera un souvenir que je chérirai jusqu'à la fin de ma carrière»