Grande nouvelle pour le boss du PSG, il jubile

C'est désormais officiel, Nasser Al-Khelaïfi a été réélu sans grande surprise à la présidence de l'ECA, l'Association européenne des clubs. Une fonction qu'il occupe depuis 2021 et la tentative de création de la Super Ligue. Le patron du PSG ne cachait d'ailleurs pas sa joie après la confirmation de sa nomination.

Depuis le 21 avril 2021, Nasser Al-Khelaïfi, en plus de nombreuses autres fonctions, a été nommé président de l'Association européenne des clubs (ECA). A cette époque, il remplaçait Andrea Agnelli, alors président de la Juventus, qui avait quitté ses fonctions alors qu'il tentait de lancer la Super Ligue en compagnie du Real Madrid et du FC Barcelone. Une tentative avortée qui a permis au président du PSG de prendre le pouvoir sur l'ECA et de le conserver. Il vient effectivement d'être réélu à la présidence de l'Association.

«Je suis fier d'être là»

Dans des propos accordés à RMC Sport , Nasser Al-Khelaïfi n'a pas manqué d'afficher sa fierté après sa réélection : « Je suis fier d'être là. C'est une grande responsabilité, c'est beaucoup de travail mais je suis content de travailler avec les clubs européens. Il y a beaucoup d'ambition, je promets à tout le monde de donner le maximum ». Et le président du PSG va pouvoir collaborer avec son homologue de l'OM. En effet, Pablo Longoria a été élu au comité exécutif de l’association européenne des clubs.

Longoria et Al-Khelaïfi vont collaborer