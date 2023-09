Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur Afrique du Sud - Écosse

Arnaud De Kanel

Au lendemain de la large victoire de l'Irlande face à la Roumanie, c'est au tour de l'Afrique du Sud et de l'Ecosse, les deux autres favoris du groupe B, de faire leur entrée en lice dans cette Coupe du monde. Un choc décisif qui promet énormément.

Le Mondial se poursuit ce dimanche avec trois belles affiches dont un choc sommet entre l'Afrique du Sud et l'Ecosse. Et ça tombe bien car c'est ce match qui nous intéresse. Dans un groupe B ultra relevé, la défaite est interdite. Si l'Irlande a pu débuter sereinement face à une équipe plus faible, les Springboks et les Ecossais doivent s'affronter dès leur premier match. Le XV du Chardon croit en ses chances face aux tenants du titre.

L'Afrique du Sud remet son titre en jeu, l'Ecosse veut surprendre

Le trophée Webb Ellis n'appartient plus à l'Afrique du Sud. Champions du monde en 2019, les Springboks devront batailler s'ils veulent retrouver leur bien car un véritable chemin de croix les attend. Ils se confrontent ce dimanche à l'outsider numéro 1, l'Ecosse, avant d'affronter l'Irlande dans deux semaines. L'erreur est interdite pour les Sud-africains qui ont réalisé la meilleure préparation possible en infligeant notamment une défaite historique aux All Blacks. Mais l'Ecosse croit en ses chances comme le souligne Jamie Ritchie. « Pour être honnête, nous y croyons. Je suis convaincu que si nous donnons chacun le meilleur de nous-mêmes, nous sommes en mesure de battre l’Afrique du Sud. Bien évidemment, nous avons la volonté de nous qualifier pour le prochain tour. Notre équipe est capable de battre l’Afrique du Sud et de gagner tous les autres matchs du groupe », a déclaré le capitaine écossais. Jacques Nienaber, le sélectionneur des Springboks, estime de son côté que cette rencontre est la plus importante de leur tournoi. « Ce match contre l'Écosse est le plus important pour nous dans cette Coupe du monde, parce que nous sommes dans une poule difficile (l'Irlande, la Roumanie et les Tonga sont aussi dans cette poule B, N.D.L.R.). Nous avons dit dès le début que nous aborderions le tournoi match par match », a-t-il annoncé en conférence de presse. Les Boks tenteront de vaincre la malédiction, eux qui ont perdu leur deux derniers matchs d'ouverture en 2015 puis 2019. La rencontre se jouera au Vélodrome de Marseille sous une chaleur écrasante à 17h45, et elle sera difusée sur France 2 . L'Australien Angus Gardner sera au sifflet.

Les compositions pour Afrique du Sud - Ecosse

La composition de l'Afrique du Sud : 15. Willemse ; 14. Arendse, 13. Kriel, 12. De Allende, 11. Kolbe ; 10. Libbok, 9. De Klerk ; 7. Du Toit, 8. Wiese, 6. Kolisi (cap.) ; 5. Mostert, 4. Etzebeth ; 3. Malherbe, 2. Marx, 1. Kitshoff



Les remplaçants sud-africains : 16. Mbonambi, 17. Nche, 18. Nyakane, 19. Snyman, 20. Van Staden, 21. Vermeulen, 22. Williams, 23. Le Roux.



La composition de l'Ecosse : 15. Kinghorn ; 14. Graham, 13. Jones, 12. Tuipulotu, 11. Van Der Merwe ; 10. Russell, 9. White; 7. Darge, 8. Dempsey, 6. Ritchie (cap.) ; 5. Gilchrist, 4. Gray ; 3. Z. Fagerson, 2. Turner, 1. Schoeman.



Les remplaçants écossais : 16. Cherry, 17. Bhatti, 18. Nel, 19. Cummings, 20. M. Fagerson, 21. Price, 22. Redpath, 23. Smith.