«C'était fou», ce All Black hallucine après le XV de France

Arnaud De Kanel

Dans un Stade de France tout simplement incandescent, le XV de France a renversé les All Blacks vendredi soir. Les hommes de Fabien Galthié ont ou compter sur l'appui de leur public comme l'a remarqué Ardie Savea. Le capitaine de la Nouvelle-Zélande a été impressionné.

Le XV de France a lancé sa Coupe du monde de la meilleure des manières en faisant chuter la Nouvelle-Zélande pour la première fois de son histoire en phase de groupe d'un Mondial. Après une première mi-temps compliquée, les Bleus sont revenus des vestiaires en étant beaucoup plus inspirés. Et ils ont également été transcendés par l'ambiance de feu qui régnait dans le Stade de France. Ardie Savea, capitaine des All Blacks, n'en revient pas.

Après la victoire du XV de France, Boudjellal détruit les All Blacks https://t.co/HG7ZQowQNI pic.twitter.com/D7ULNPfmAI — le10sport (@le10sport) September 9, 2023

«Comme un rêve qui devenait réalité»

Promu au rang de capitaine suite au forfait de dernière minute de Sam Cane, Ardie Savea a vécu un moment particulier vendredi soir la pelouse du Stade de France. Le capitaine d'un soir a passé un moment incroyable malgré la défaite. Il a tenu a rendre hommage au public français. « Ce fut une expérience vraiment incroyable, comme un rêve qui devenait réalité. Nous étions préparés à ce que le public français soit enthousiaste mais sa passion a carrément soulevé son équipe de France. Nous étions là, sur la plus grande scène mondiale de notre sport, au milieu de cette foule et de ce bruit », a déclaré Ardie Savea en conférence de presse, avant de poursuivre.

«C’était fou»