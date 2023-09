Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur Japon - Chili

Arnaud De Kanel

Le Japon et le Chili vont lancer cette troisième journée de Coupe du monde depuis le Stadium de Toulouse à 13h. Au lendemain de l'étonnante victoire des Anglais face à l'Argentine, le Japon a un très gros coup à jouer tandis que le Chili va faire un saut dans le grand bain.

L'étau se resserre dans ce groupe D. Samedi, l'Angleterre a fait forte impression en s'imposant face à l'Argentine même si le capitaine Courtney Lawes se veut perfectionniste. « Ça fait du bien de récolter la récompense du travail accompli ces derniers temps. Ford a fait un match incroyable. Quand tu as une bonne conquête et un bon dix, tu as une bonne chance de gagner. Il y avait une belle atmosphère dans le vestiaire, c'est toujours dur de battre les Pumas à 15, alors à 14... On peut fêter ce genre de victoire, mais on n'a pas joué comme on aurait voulu, donc il y a beaucoup de choses à améliorer encore », confiait le capitaine du XV de la Rose au coup de sifflet final. Ce dimanche après midi, les Anglais seront devant leur écran pour analyser la performance de leur futur adversaire, le Japon, qui débute sa Coupe du monde face au Chili.

La tête du groupe pour le Japon, grande première pour le Chili

Le Japon a l'occasion de s'emparer de la tête du groupe D en cas de succès bonifié en début d'après-midi. Confrontés au Chili, les Japonais partent largement favoris sur le papier. D'ailleurs, les Chiliens disputeront le premier match de Coupe du monde de leur histoire ce dimanche. Un saut dans le grand bain qui va certainement tourner à la correction. Quoiqu'il en soit, c'est que du bonheur pour Los Teros . « Il y a eu un changement brutal depuis la qualification. Tout a changé ! Avant, on était inconnu au Chili ! Il y a plein de situations qui sont nouvelles pour tous les joueurs. Ce n’est pas facile à vivre pour eux qui ne connaissaient pas cette pression, cet engouement. C’est énorme comme changement, mais c’est magnifique », reconnait le sélectionneur chilien Pablo Lemoine. Mais à une semaine d'affronter l'Angleterre, le Japon ne va pas se priver de gâcher la fête chilienne. Les deux équipes fouleront la pelouse du Stadium de Toulouse à 13h et la rencontre sera à suivre sur France 3 . L'Australien Nic Berry sera au sifflet en ce début d'après-midi et on lui souhaite bien du courage vu les températures attendues.

