Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur Angleterre - Argentine

Arnaud De Kanel

Pour clôturer cette belle journée de rugby, la Coupe du monde nous offre un choc entre l'Angleterre et l'Argentine. Favoris de leur poule, Anglais et Argentins évolueront dans un stade Vélodrome plein à craquer. En crise ces derniers mois, le XV de la Rose, finaliste en 2019, est très attendu.

La deuxième journée de cette 10ème Coupe du monde nous offre quatre belles rencontres avec les entrées en lice de plusieurs cadors comme l'Irlande, l'Australie mais aussi l'Angleterre. Le XV de la Rose sera opposé à l'Argentine ce samedi soir au Vélodrome de Marseille. Une rencontre qui sent le chaos...

Le groupe D se joue déjà ce samedi soir

Comme pour la France et la Nouvelle-Zélande vendredi soir, l'Angleterre et l'Argentine vont s'affronter pour, sans aucun doute, décider de la première place de ce groupe D. Un choc pour que les Anglais et les Argentins lancent enfin leur Mondial. Finaliste en 2019, l'Angleterre a perdu de son statut de nation dominante de l'hémisphère nord. Le XV de la Rose traverse une période de crise mais comme toujours, il faudra se méfier de ces Anglais, plus revanchards que jamais. Ils pourront pour cela compter sur le soutien infaillible de leurs milliers de supporters qui ont fait le déplacement en France. En novembre dernier, les deux équipes s'étaient déjà affrontées et ça avait tourné en faveur de l'Argentine. Richard Wigglesworth, l'entraineur en charge de l'attaque anglaise, se veut optimiste. « Je n’aime pas trop parler des attentes en dehors de l’équipe. Il faut que les gens savent que cette équipe est soudée et déterminée avant cette coupe du Monde. On ne sait pas ce que les autres attendent, s’ils nous donnent, ou non, une étiquette de favori. Ça n’a pas d’incidence sur nous. Nous avons seulement envie de faire du mieux que l’on peut. On veut jouer avec la joie, pour apprécier pleinement ce moment. On va tout laisser sur le terrain. Le staff donne ce cadre pour que le groupe puisse s’exprimer ainsi », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Rugbyrama . Côté argentin, la confiance est bien présente aussi, et il y a de quoi au vu de ce que cette équipe a montré en préparation, battant notamment l'Australie et résistant face à l'Afrique du Sud. Le coup d'envoi sera donné à 21h depuis le Stade Vélodrome, à Marseille et la rencontre sera diffusée sur TF1 . C'est le Français Mathieu Raynal qui officiera pour le deuxième gros choc de ce Mondial.

Les compositions pour Angleterre - Argentine

Un absent de marque est à signaler côté anglais. Toujours suspendu, Owen Farrell sera dans les tribunes ce samedi soir.



La composition de l'Angleterre : Steward - May, Marchant, M. Tuilagi, Daly - (o) Ford, (m) Mitchell - T. Curry, Earl, Lawes - Chessum, Itoje - Genge, George, Cole



Les remplaçants anglais : Dan, Marler, Stuart, Martin, Ludlam, Care, Smith, O. Lawrence



La composition de l'Argentine : Mallia - Boffelli, Cinti, Chocobares, M. Carreras - S. Carreras, Bertranou - Kremer, Gonzalez, Matera - Lavanini, Alemanno - Gomez Kodela, Montoya (cap), Gallo.



Les remplaçants argentins : Creevy, Sclavi, Bello, Petti, Rubiolo, Bruni, Bazan Velez, Moroni