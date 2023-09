Coupe du monde de rugby : Il lance déjà un avertissement au XV de France !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce vendredi, le XV de France a pris le dessus sur la Nouvelle-Zélande (27-13). Une victoire qui n’a pas été facile à décrocher, alors que les hommes de Fabien Galthié était sous pression durant la première période. Au moment de faire le bilan de la rencontre, Denis Charvet se montre critique envers les Bleus.

Le XV de France a réussi son entrée dans la Coupe du monde en s’imposant face à la Nouvelle-Zélande (27-13) vendredi soir, mais tout n’a pas été simple pour les joueurs de Fabien Galthié, sous pression. Les Bleus ont en effet commis des erreurs inhabituelles qui ont finalement été sans conséquence, mais Denis Charvet lance déjà un avertissement pour la suite.

💥 Carton pour le XV de France et TF1📺 15,4M de téléspectateurs pour #FRAvNZL, c’est déjà un record quand on regarde en arrière et ça devrait aller encore plus haut pour la suite🏉 Succès historique en vue ? Je vous parle audiences sur @Le10Sport https://t.co/xBgMwB17Q2 — Bernard Colas (@BernardCls) September 9, 2023

« La prestation n’est pas à la hauteur »

« La prestation n’est pas à la hauteur de ce que nous attendons de l’équipe de France. On s’en sort car on a de meilleurs joueurs et une meilleure génération. Il n’y a pas photo entre les Blacks et nous. C’est pour cela que l’on s’en sort , analyse le consultant RMC , dans des propos relayés par Blog-RCT. On fait des fautes inhabituelles. Le collectif était loin des bases habituelles. Les Blacks ont réussi à nous pénétrer au milieu du terrain à plusieurs reprises, il y avait du danger. (…) Ce n’est pas un match incroyable. On est soulagé, on a gagné, mais on est bien plus fort que les Blacks. On est mauvais mais on leur met 30 points ! En défense, tu te fais transpercer je ne sais pas combien de fois en première mi-temps ! »

« Les Bleus peuvent être champions du monde, mais de là à dire qu’on va être champions du monde… »