Un grand retour se précise au XV de France !

Arnaud De Kanel

Le XV de France a parfaitement réussi son entrée en lice vendredi en s'imposant face aux All Blacks. De quoi permettre à Fabien Galthié d'effectuer un large turn-over pour la rencontre face à l'Uruguay qui va profiter aux remplaçants mais également à un blessé de longue date, pressenti pour être titulaire jeudi.

Dominé en première période le XV de France s'est remobilisé pour vaincre les All Blacks vendredi en ouverture de la 10ème Coupe du monde de l'histoire. Un succès exceptionnel pour les Bleus puisque la Nouvelle-Zélande n'avait encore jamais perdu en phase de poules d'un Mondial. Fabien Galthié a dû hausser le ton dans le vestiaire et ça a fonctionné. Désormais, le XV de France est tourné sur la rencontre face à l'Uruguay qui se jouera jeudi. Et le sélectionneur va pouvoir procéder à plusieurs changements.

Jelonch de retour ?

Les remplaçants vont compter dans cette Coupe du monde et ils pourraient même prendre du service dès jeudi pour la rencontre face à l'Uruguay. Ce dimanche, RMC Sport indique que Fabien Galthié pourrait même décider d'aligner Anthony Jelonch. Absent depuis fin février dernier et une rupture des ligaments croisés face à l'Ecosse, le troisième ligne toulousain sera lundi soir mais les signaux sont bons puisqu'il a participé à l'entrainement avec le chasubles des titulaires.

«Il revient bien»