Coupe du Monde de rugby : Surprise, il défie le XV de France

La Coupe du monde de rugby a ouvert ses portes vendredi soir avec la magnifique victoire du XV de France face aux All Blacks (27-13). Ce samedi, ce sont huit autres équipes qui ont fait leur entrée en lice, dont le dernier adversaire des Bleus dans ce groupe A, l'Italie. Et les Italiens ont fait bonne figure en disposant facilement de la Namibie (52-8). D'ailleurs, ils sont prêts à regarder dans les yeux les Français et les Néo-Zélandais.

L'Italie a fait son entrée en lice face à la Namibie, et s'est imposé sans trop de difficultés (52-8). Avec sept essais au compteur, la Squadra Azzurra a parfaitement lancé sa Coupe du monde, et elle affrontera l'Uruguay le 20 septembre prochain, avant d'enchaîner avec les All Blacks, puis le XV de France. L'équipe emmenée par son capitaine Michele Lamaro rêve d'atteindre pour la première fois de son histoire les quarts de finale de la Coupe du monde, et elle semble prête à s'en donner les moyens.

« Il n'y avait rien de vraiment spectaculaire »

Les Italiens avaient évidemment les yeux rivés sur leur poste de télévision dans leur hôtel de Bourgoin-Jallieu, là où ils logent, et ce, pour regarder leurs futurs adversaires français et néo-zélandais lors du match d'ouverture de la Coupe du monde. Le capitaine italien, Michele Lamaro a donné son avis sur cette partie dans des propos rapportés par RMC Sport : « Sur ce match entre la France et les All Blacks, il n'y avait rien de vraiment spectaculaire et c'est normal car c'est un premier match où seul le résultat est important. Chapeau à la France qui mérite son succès. »

« Si on peut rivaliser avec ces équipes ? Je pense que oui à 100% »