Coupe du Monde 2023 : Des Bleus «laborieux» mais victorieux !

Dans une chaleur moite et un Stade de France incandescent, les Bleus de Fabien Galthié ont battu les All Blacks (27-13) en ouverture de la Coupe du Monde 2023. Une victoire de prestige mais acquise sans briller. Le staff des Bleus aura repéré quelques points à améliorer pour la suite.

« C’était un match laborieux », annonce en fin de match Antoine Dupont au micro du Stade de France. Le capitaine des Bleus a le sourire mais il n’est pas satisfait. Pourtant, les Bleus viennent d’infliger une défaite historique à la Nouvelle-Zélande en phase de poule d’un Mondial. Pas suffisant pour le perfectionniste capitaine tricolore qui sait bien que ce ne fut pas une copie parfaite. Pas d'enflammade ! D'abord parce que les Bleus ont semblé crispé en début de match. " On a joué avec le frein à main ", avoue Antoine Dupont, qui a du prendre la parole dans le vestiaires à la pause pour tenter de donner des ailes à ses coéquipiers. " Il fallait qu’on se libère , explique le capitaine. On était un peu inhibé en début de match. Il fallait qu’on se lâche, qu’on arrive à jouer des ballons d’attaque" . La fébrilité des Bleus en première période s’est manifestée notamment en défense. 32 plaquages manqués dans la totalité du match. 22 rien qu’en première période. L’équipe de France a laissé trop d’espace aux All Blacks. " Cela fait partie des points d’amélioration , reconnaît Fabien Galthié. On doit être plus collectif sans le ballon. C’est le point qu’on a identifié à la mi-temps. Il faut qu’on se connecte plus" . " On était un peu crispé peut-être, un peu tendu , juge le troisième-ligne François Cros. Du coup, on loupe des actions individuelles. On s’est troué sur quelques lancements. On l’a abordé à la mi-temps et on a su gommer ces erreurs-là en deuxième période" .

French Fiers 💙🤍❤️ Bravo l'équipe et merci à tous pour l'ambiance de folie 🙌🏼 #FRANZL pic.twitter.com/FTZLatqPAd — 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗶𝗻𝗲 𝗗𝗨𝗣𝗢𝗡𝗧 (@Dupont9A) September 8, 2023

« On est capable de faire mieux que ça »

Malgré les quelques scories qui irritent les Bleus, la France a gagné ce match face à son principal concurrent de la poule A. " C’est sûr que si on fait le bilan comptable, c’est incroyable de mettre presque 30 points aux All Blacks en match d’ouverture, savoure Antoine Dupont. Mais ce qui nous maintien à un haut niveau de performance, c’est qu’on a toujours tendance à voir plus les mauvais côtés que les bons. On sait qu’on est capable de faire mieux que ça. On doit mieux jouer. Mais sur un match qui paraît plutôt moyen de notre part, on gagne contre les All Blacks. C'est hyper positif évidemment" .



Une victoire acquise notamment grâce à une discipline exemplaire. Face aux 12 pénalités concédées par les Néo-Zélandais, les Français n’ont commis que 4 fautes durant tout le match. Un record sous l’ère Galthié. " Aujourd’hui, la discipline a été essentielle , reconnaît le sélectionneur. Cela nous a permis de rester au contact et de reprendre la main sur la deuxième partie du match". "On travaille là-dessus, annonce François Cros . On savait que ce serait l’une des clés face aux Blacks" .

Une confiance insolente