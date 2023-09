Coupe du monde de rugby : Dupont voit déjà un problème pour le XV de France

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vendredi soir, le XV de France a parfaitement lancé sa Coupe du monde en s'imposant magnifiquement contre les All Blacks (27-13). Cependant, Antoine Dupont refuse de s'enflammer. Le capitaine des Bleus craint même que l'enthousiasme soit trop important dans les prochains jours, et estime même que cela pourrait être un problème.

Le XV de France ne pouvait pas imaginer un tel départ. Tombeurs des All Blacks (27-13) au Stade de France, les Bleus semblent désormais idéalement placés pour finir premier premiers du Groupe A. Cependant, Antoine Dupont refuse de céder à l'euphorie et estime même que cela pourrait devenir un problème pour les tricolores.

«C'est un peu notre problème»

« Quand on fait le bilan purement comptable, c'est incroyable de mettre quasiment trente points aux All Blacks en match d'ouverture, mais c'est un peu notre problème (sic). On maintient un haut niveau de performance en voyant les mauvais côtés. On sait qu'on est capable de faire mieux que ça, notamment cette première période. On doit aussi mieux jouer des coups en deuxième, on les laisse marquer trop facilement. C'est un match qui paraît plutôt moyen mais on arrive à mettre quasiment 30 points, ce qui est hyper positif évidemment », lance le capitaine du XV de France en conférence de presse, avant de décrypter la victoire des Bleus.

«On a pu acquérir une confiance collective depuis plusieurs saisons»