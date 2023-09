XV de France : Dupont remplacé, Galthié s’explique

Thibault Morlain

Après la victoire face à la Nouvelle-Zélande, le XV de France va tenter d’enchainer dans ce Coupe du monde de rugby face à l’Uruguay, un adversaire censé être beaucoup plus simple. Pour cette rencontre, qui se déroulera ce jeudi, Fabien Galthié a décidé de faire beaucoup tourner. Antoine Dupont ne sera pas là et laissera son brassard de capitaine. De retour avec le XV de France, Anthony Jelonch récupérera cette responsabilité. Un choix expliqué par le sélectionneur des Bleus.

Face à l’Uruguay, le XV de France affichera un visage bien différent de celui face à la Nouvelle-Zélande. En effet, face à un adversaire beaucoup plus simple, Fabien Galthié a fait énormément tourner. Ce mardi, le sélectionneur des Bleus a annoncé sa composition d’équipe avec de nombreux changements. Antoine Dupont n’est notamment pas là, mais l’une des grande nouvelle est la titularisation d’Anthony Jelonch. Alors qu’on avait quitté le joueur du Stade Toulousain sur une blessure au genou avec le XV de France il y a plusieurs mois de cela, le voilà aujourd’hui titulaire en Coupe du monde. Et en prime, Jelonch sera le capitaine en l’absence de Dupont.

Galthié fait confiance à Jelonch

Pourquoi confier le brassard de capitaine à Anthony Jelonch ? En conférence de presse, Fabien Galthié s’est expliqué. Rapporté par L’Equipe , le sélectionneur du XV de France a confié : « La tournée en Australie (en 2021) a été un moment difficile. Nous avons été enfermés 17 jours, on sortait la nuit pour s'entraîner, on avait une équipe en développement sans les demi-finalistes, on avait joué trois tests en dix jours. Cette tournée ressemble un peu à nos quatre années. Et Anthony Jelonch était notre capitaine durant cette tournée. À chacun des trois matches, le groupe avait fait union ».

« Il représente parfaitement le groupe France »