Coupe du monde de Rugby : Le XV de France charge les All Blacks

Axel Cornic

Le XV de France devra faire à moins de Julien Marchand lors des prochaines semaines. Le talonneur tricolore s’est blessé à la cuisse lors du premier match face aux All Blacks (27-13), dans une action visiblement litigieuse à en croire William Servat, co-entraîneur de la conquête des Bleus qui s’est présenté face à la presse.

Déjà inquiété par les blessures, le XV de France a perdu un nouveau cadre lors de la première rencontre de la Coupe du monde. Julien Marchand, l’habituel titulaire au poste de talonneur, a en effet été touché aux ischios-jambiers et devrait être absent entre quatre et cinq semaines, laissant ainsi la place à Peato Mauvaka et à Pierre Bourgarit.

« Cela peut légitimement provoquer un carton rouge »

Présent en conférence de presse, William Servat a poussé un coup de gueule au sujet de cette blessure de Marchand, assurant qu’un carton rouge aurait dû être sorti à l’encontre des All Blacks. « La blessure de Julien est consécutive à une action de nettoyage qui aurait pu être pénalisée selon les nouvelles règles arbitrales » a expliqué le co-entraîneur de la conquête du XV de France. « Il a été touché à l'ischio-jambier. Cela peut légitimement provoquer un carton rouge ».

« L’information est tombée par nos envoyés spéciaux, Julien Marchand a déjà eu une alerte ».