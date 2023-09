XV de France : Son grand retour est annoncé, il va remplacer Dupont !

Arnaud De Kanel

Après la victoire face aux All Blacks en ouverture vendredi, Fabien Galthié devrait procéder à une large revue d'effectif pour la rencontre face à l'Uruguay jeudi. Ce match devrait également marquer le grand retour à la compétition d'Anthony Jelonch, qui pourrait même récupérer le brassard d'Antoine Dupont.

Le XV de France va continuer son petit bonhomme de chemin ce jeudi en défiant l'Uruguay. Rassuré après la victoire face à la Nouvelle-Zélande qui assure pratiquement la qualification pour les quarts de finales à son équipe, Fabien Galthié devrait faire tourner. Le sélectionneur des Bleus annoncera sa composition d'équipe mardi, composition dans laquelle on devrait retrouver un certain Anthony Jelonch.

XV de France : Forfait pour la Coupe du monde, il a «beaucoup pleuré» https://t.co/MBAXNtDcQ7 pic.twitter.com/abUJUiHIAV — le10sport (@le10sport) September 11, 2023

Jelonch va réussir son pari

Le troisième ligne toulousain est en passe de réussir son pari. Victime d'une rupture des ligaments croisés le 28 février dernier face à l'Ecosse, Anthony Jelonch s'était fixé comme objectif de revenir à temps pour participer à cette Coupe du monde. Un pari fou réservé aux forces de la nature comme lui. Le natif de Vic-Fezensac revient plus vite que prévu. « Pour Anthony, il revient bien. On va se poser la question lundi pour savoir si on le voit jeudi à Lille », confiait Laurent Labit après la rencontre face à la Nouvelle-Zélande. Véritable taulier de l'ère Fabien Galthié, Jelonch pourrait bien faire son retour face à l'Uruguay jeudi. Un retour placé sous le signe de l'émotion puisque son sélectionneur serait en passe de lui faire un beau cadeau.

Jelonch capitaine ?