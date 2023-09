Le XV de France perd une autre star, Galthié est pointé du doigt

Axel Cornic

Les blessures compliquent la tâche du XV de France à cette Coupe du monde. Après Cyril Baille ou encore Jonathan Danty, les Bleus ont en effet perdu Julien Marchand pour plusieurs semaines après la victoire sur les All Blacks (27-13). Touché à la cuisse le talonneur devrait être out au moins pour le reste des matchs de poule, une absence assez importante… qui aurait pu être évitée !

Vendredi sur la pelouse du Stade de France, le visage de l’équipe n’était pas du tout celui attendu. Fabien Galthié a en effet dû faire face à deux forfaits importants avec Romain Ntamack et Paul Willemse, qui sont normalement des titulaires indiscutables. Ce n’est pas tout, puisqu’il a également du se priver de Jonathan Danty ainsi que de Cyril Baille, deux autres pièces essentielles du XV de France.

XV de France : La guerre continue avec Bernard Laporte ! https://t.co/JMykXOOknB pic.twitter.com/Sb92wCNc9t — le10sport (@le10sport) September 11, 2023

Danty, Baille et Jelonch bientôt de retour ?

Pour les deux derniers, les choses devraient bientôt rentrer dans l’ordre. Jonathan Danty est en effet attendu pour le prochain match de la phase de poules face à l’Uruguay, programmé pour ce jeudi 14 septembre. Pour Cyril Baille c’est un peu plus flou, puisqu’il pourrait soit être sur le banc des remplaçants soit carrément disputer les deux dernières rencontres de la poule face à la Namibie et à l’Italie. Vient ensuite le cas assez spécial d’Anthony Jelonch, qui ce jeudi pourrait disputer son tout premier match depuis sa rupture des ligaments croisés survenue il y a cinq mois.

Mauvaise nouvelle pour Marchand

Pour ne rien arranger, Fabien Galthié a perdu un autre joueur important face aux All Blacks, puisque Julien Marchand est sorti après une vingtaine de minutes de jeu. La talonneur souffre d’une lésion musculaire au niveau de l’ischio-jambier gauche et si le staff du XV de France a déclaré qu’il va suivre une préparation particulière avec le reste du groupe, il devrait tout de même manquer pour les quatre prochaines semaines. Peato Mauvaka l’a remplacé au pied levé dès jeudi et c’est donc Pierre Bourgarit qui pourrait l’épauler lors des prochains matchs au poste de talonneur.

« Je suis agacé par la blessure évitable de Julien Marchand »