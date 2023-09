XV de France : La guerre continue avec Bernard Laporte !

Axel Cornic

Florian Grill a glissé un nouveau tacle à son prédécesseur Bernard Laporte, en marge du match d’ouverture de la Coupe du monde qui a opposé le XV de France aux All Blacks (27-13). Le dernier épisode d’une longue série de polémiques qui lient l’ancien président à la Fédération française de rugby, qui dure depuis près de deux ans.

Après avoir dirigé l’équipe en 2007, lors de la dernière Coupe du monde en France, Bernard Laporte a réussi à décrocher une nouvelle participation pour 2023, lorsqu'il était encore président de la FFR. Or, pas trace de lui lors de la grande fête du match d’ouverture au Stade de France…

« Que Bernard Laporte paye ses dettes envers la Fédération française de rugby »

Questionné sur cette absence très remarquée, Florian Grill n’a pas mâché ses mots. « J’ai toujours été très clair à ce sujet. Je n’ai aucun problème à inviter Bernard Laporte pour des matchs de cette Coupe du monde, mais il y a un préalable : qu’il paye ses dettes envers la Fédération française de rugby » a expliqué le président de la FFR, dans les colonnes du Midi Olympique . « Je reconnais tout le travail qu’il a effectué, avec ses équipes, pour l’attribution de la Coupe du monde en France. Mais je ne dérogerai pas sur ce principe que je considère sain : cela ne se fera que si, auparavant, il règle ses dettes envers la Fédération ». Pour rappel, la FFR avait avancé les frais d’avocat à Laporte lors de son procès, estimés à 150.000€.

« Un exemple de médiocrité »

Ce dimanche, Le Figaro a révélé que si Florian Grill n’était pas contraire à la présence de Bernard Laporte lors du match d’ouverture de la Coupe du monde, plusieurs membre de son équipe dirigeante s’y seraient opposés. « Un exemple de médiocrité : le président de la FFR n'a pas invité au Stade, Bernard Laporte sans lequel la Coupe ne se déroulerait pas en France et notre XV n'aurait pas été un des grands favoris » a déclaré l’avocat de l’ancien président, Me Jean-Pierre Versini. A noter que s’il était absent pour cette rencontre, Laporte a assisté à celle entre l’Angleterre et l’Argentine au stade Vélodrome ce samedi (27-10), puis à celle entre l’Afrique du Sud et l’Écosse ce dimanche (18-3), sur « invitation personnelle ».

