«Ils sont nuls», Bernard Laporte sort la sulfateuse

Deux mois après avoir posé ses démissions à la Fédération française de rugby, Bernard Laporte a livré une large interview à Eurosport revenant sur plusieurs dossiers sensibles. L'ancien président n’épargne personne et surtout pas ses opposants, qui ne seraient pas au niveau selon lui pour prendre les rênes de la FFR.

Il avait annoncé vouloir se battre jusqu’au bout et défendre son poste coute que coute, mais finalement fin janvier Bernard Laporte a posé ses démissions. Il n’est plus président de la FFR et semble désormais totalement concentré sur son combat avec la justice, puisqu’il a fait appel du jugement du tribunal correctionnel de Paris qui l’accuse notamment de corruption et de conflit d’intérêts.

« Benazzi est détesté de tout le monde, Pelous a été viré de Toulouse…Je ne peux même pas leur en vouloir tellement ils me font rire ! »

Cela ne l’empêche pas de suivre de loin l’actualité du rugby et celui de la FFR... avec un petit mot pour chacun de ses opposants. « Quand je vois ceux qui entourent Grill (Florian Grill, candidat qu’il a battu lors des dernières élections), ils ont certes joué mais… » a déclaré Bernard Laporte, dans un entretien publié ce dimanche par Eurosport . « Abdelatif Benazzi n’a même pas fait un an dans un staff à Montpellier et il est détesté de tout le monde, Fabien Pelous a été viré de Toulouse…Je ne peux même pas leur en vouloir tellement ils me font rire ! Si ces gens étaient bons, ils seraient à la place des Mola, Urios et compagnie ».

« Ceux qui parlent le plus aujourd’hui sont les plus nuls »