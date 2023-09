Coup dur au XV de France, Fabien Galthié doit oublier un joueur

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré la victoire, la soirée de vendredi n’a pas été parfaite pour le XV de France. Déjà, parce que la Nouvelle-Zélande est parvenue à faire souffrir les Bleus lors de la première période, mais aussi car Julien Marchand est sorti sur blessure dès la 12e minute. Son indisponibilité se compte désormais en semaine…

Malgré une grosse pression sur les épaules des joueurs de Fabien Galthié, se faisant ressentir durant la première période, le XV de France s’est imposé contre la Nouvelle-Zélande (27-13). Une belle soirée qui n’a pas été parfaite pour autant côté tricolore, notamment en raison de la sortie sur blessure de Julien Marchand dès la 12e minute. Et l’inquiétude est de mise sur sa présence pour la suite de la Coupe du monde.

Entre quatre et cinq semaines d’absence pour Julien Marchand

En effet, selon le Midi Olympique et L’Équipe , Julien Marchand devrait s’absenter entre quatre et cinq semaines en raison d’une blessure aux ischios de la cuisse gauche. L’international forfait est d’ores et déjà forfait pour affronter l'Uruguay (jeudi) et la Namibie (le 21), alors que le doute persiste sur sa présence face à l’Italie le 6 octobre.

« Il y a déjà eu des blessures et on a parfois fait le choix de conserver les joueurs »